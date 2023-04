Wall Street apre in calo, Dj - 0,25%, Nasdaq - 0,96% (Di lunedì 10 aprile 2023) Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,25% a 33.390,88 punti, il Nasdaq cede lo 0,96% a 11.976,73 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,60% a 4.080,95 punti. . 10 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023)in. Il Dow Jones perde lo 0,25% a 33.390,88 punti, ilcede lo 0,96% a 11.976,73 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,60% a 4.080,95 punti. . 10 aprile 2023

