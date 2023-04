Vuole attraversare a nuoto il Po per scommessa, annega 18enne a Torino (Di lunedì 10 aprile 2023) Una scommessa o, come dicono gli investigatori, "una bravata". Per questo motivo avrebbe trovato la morte un diciottenne di origini marocchine, Oussama Cherkaoui , annegato nel Po nel centro di Torino... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023) Unao, come dicono gli investigatori, "una bravata". Per questo motivo avrebbe trovato la morte un diciottenne di origini marocchine, Oussama Cherkaoui ,to nel Po nel centro di...

Torino, vuole attraversare il fiume Po per scommessa: muore annegato un 18enne Voleva attraversare il Po per scommessa. O forse per una ' bravata ', come dicono gli investigatori. E' per questo movito che un diciottenne di origini marocchine, Oussama Cherkaoui, è annegato nel fiume nel ... «Volete vedere che attraverso il fiume a nuoto», avrebbe azzardato il giovane nella notte della vigilia di Pasqua. Il suo corpo è stato ripescato questa mattina vicino al punto nel quale era ...