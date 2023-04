Volley, Superlega 2022/2023: Piacenza completa la rimonta a Modena, impresa di Milano a Perugia (Di lunedì 10 aprile 2023) Sono Milano e Piacenza le ultime due semifinaliste dei playoff scudetto della Superlega 2022/2023 di Volley maschile. L’Allianz allenata da Roberto Piazza fa l’impresa in trasferta, eliminando in quattro set (18-25, 25-21, 29-27, 25-23) la favorita Perugia. La squadra di coach Anastasi viene sommersa dagli attacchi di un ispirato Yuki Ishikawa, autore dell’attacco decisivo sullla palla match e di 18 punti al Pala Barton della città umbra. Il nipponico è stato ben assistito anche da un Osniel Melgarejo (14 punti), salito in cattedra nei momenti decisivi del quarto set, quando Milano provava a rimanere a galla e forzare il tie-break. Ai padroni di casa, invece, non basta la solita prestazione d’alto livello da parte di Jesus Herrera ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Sonole ultime due semifinaliste dei playoff scudetto delladimaschile. L’Allianz allenata da Roberto Piazza fa l’in trasferta, eliminando in quattro set (18-25, 25-21, 29-27, 25-23) la favorita. La squadra di coach Anastasi viene sommersa dagli attacchi di un ispirato Yuki Ishikawa, autore dell’attacco decisivo sullla palla match e di 18 punti al Pala Barton della città umbra. Il nipponico è stato ben assistito anche da un Osniel Melgarejo (14 punti), salito in cattedra nei momenti decisivi del quarto set, quandoprovava a rimanere a galla e forzare il tie-break. Ai padroni di casa, invece, non basta la solita prestazione d’alto livello da parte di Jesus Herrera ...

