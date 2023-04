Volley, doppia impresa in gara-5 nei quarti di finale! Milano elimina Perugia e Piacenza completa la rimonta su Modena (Di lunedì 10 aprile 2023) Grande spettacolo e tante emozioni nella serata di Pasquetta in occasione delle gare-5 dei quarti di finale della Superlega di Volley maschile 2022-2023. La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha completato una rimonta pazzesca da 0-2 nella serie (e 0-2 stasera) avendo la meglio sulla Valsa Group Modena, mentre l’Allianz Milano ha compiuto un’impresa storica raggiungendo per la prima volta una semifinale scudetto ed eliminando la dominatrice della regular season Perugia. Non succedeva dal 2004 che la prima testa di serie venisse sconfitta dalla numero otto. Primo set dominato dai canarini, che infilano un parziale di 9-2 (dal 4-5 al 13-7) e si portano avanti nel punteggio chiudendo i conti per 25-19. Copione simile anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Grande spettacolo e tante emozioni nella serata di Pasquetta in occasione delle gare-5 deidi finale della Superlega dimaschile 2022-2023. La Gas Sales Bluenergyhato unapazzesca da 0-2 nella serie (e 0-2 stasera) avendo la meglio sulla Valsa Group, mentre l’Allianzha compiuto un’storica raggiungendo per la prima volta una semifinale scudetto edndo la dominatrice della regular season. Non succedeva dal 2004 che la prima testa di serie venisse sconfitta dalla numero otto. Primo set dominato dai canarini, che infilano un parziale di 9-2 (dal 4-5 al 13-7) e si portano avanti nel punteggio chiudendo i conti per 25-19. Copione simile anche ...

