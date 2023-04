Voleva attraversare per scommessa il Po a piedi, diciottenne morto annegato a Torino (Di lunedì 10 aprile 2023) E stato ritrovato morto nel Po, questa mattina, il giovane migrante scomparso ieri nelle acque del fiume a Torino. Era ospite di una comunità di accoglienza, e aveva scommesso con alcuni amici che sarebbe riuscito ad attraversare a piedi il fiume, da mesi con una portata ridotta per la grave siccità in Piemonte. Le ricerche erano state avviate nella notte tra sabato e domenica, cominciando dal tratto torinese dei Murazzi. I vigili del fuoco hanno impiegato sommozzatori e nuclei specializzati, mentre un elicottero ha sorvolato la zona. Alle ricerche hanno preso parte anche i carabinieri. Le indagini sono della Polizia di stato. Leggi su lastampa (Di lunedì 10 aprile 2023) E stato ritrovatonel Po, questa mattina, il giovane migrante scomparso ieri nelle acque del fiume a. Era ospite di una comunità di accoglienza, e aveva scommesso con alcuni amici che sarebbe riuscito adil fiume, da mesi con una portata ridotta per la grave siccità in Piemonte. Le ricerche erano state avviate nella notte tra sabato e domenica, cominciando dal tratto torinese dei Murazzi. I vigili del fuoco hanno impiegato sommozzatori e nuclei specializzati, mentre un elicottero ha sorvolato la zona. Alle ricerche hanno preso parte anche i carabinieri. Le indagini sono della Polizia di stato.

Voleva attraversare per scommessa il Po a piedi, diciottenne morto annegato a Torino Era ospite di una comunità di accoglienza, e aveva scommesso con alcuni amici che sarebbe riuscito ad attraversare a piedi il fiume, da mesi con una portata ridotta per la grave siccità in Piemonte.