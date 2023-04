Voleva attraversare il Po a nuoto per scommessa, trovato morto il ragazzo disperso (Di lunedì 10 aprile 2023) Si era tuffato nel Po per scommessa ma dal fiume non è più riemerso. È stato recuperato dai vigili del fuoco oggi lunedì 10 aprile il... Leggi su today (Di lunedì 10 aprile 2023) Si era tuffato nel Po perma dal fiume non è più riemerso. È stato recuperato dai vigili del fuoco oggi lunedì 10 aprile il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Voleva attraversare per scommessa il Po a piedi, diciottenne morto annegato a Torino - baldunggreen : Continuano le ricerche del #migrante che per scommessa voleva attraversare il #Po a piedi. - astrlwk : oggi pomeriggio ho visto in tl il video di samu che voleva attraversare con il rosso ora ho appena visto lui che fu… -

Voleva attraversare per scommessa il Po a piedi, diciottenne morto annegato a Torino Era ospite di una comunità di accoglienza, e aveva scommesso con alcuni amici che sarebbe riuscito ad attraversare a piedi il fiume, da mesi con una portata ridotta per la grave siccità in Piemonte.