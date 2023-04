Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Gli strani furti su quattro auto: portati via volanti e cruscotti -

PERUGIA - Quattro auto sfasciate in una notte nel quartiere perugino di San Sisto. La nuova frontiera dei furti coinvolge vetture di medio - grossa cilindrata da cui è stato portato via mezzo ...... a Roma risulta in aumento del 30% : a sparire dalle vetture parcheggiate sotto casa non sono solo le costosissime batterie al litio, ma anche ruote,, airbag, navigatori e interi. "...... specialmente se si tratta di vetture ibride, ovvero elettriche e a benzina, ma anche gli altri pezzi, come marmitte, ruote,, airbag,, sono in costante pericolo. Vengono segnalate ...

Volanti e cruscotti: la nuova frontiera dei furti d'auto in Italia ilGiornale.it

Anche in questo caso a finire nel mirino dei malviventi sono stati volanti e cruscotti, sottratti da auto di lusso. Pochi giorni fa stesso destino hanno subito quattro vetture di un certo valore ...I ladri dei volanti di Bmw colpiscono ancora ... In una macchina hanno asportato sterzo, cambio, computer di bordo e cruscotto; in un’altra una borsa. La tecnica sembra la stessa degli episodi scorsi ...