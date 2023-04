Vite al limite, il dramma di Krystal lascia tutti senza parole: troppa sofferenza per lei (Di lunedì 10 aprile 2023) Krystal Hall è stata una delle protagoniste di Vite al limite, ma la sua esperienza è stata irta di difficoltà Vite al limite è una trasmissione molto seguita a livello internazionale, e in particolare negli Usa, dove è trasmessa da TLC. Anche in Italia il programma è assai seguito, e a catturare l’interesse del telespettatore è proprio il fatto che dietro c’è un grande insegnamento. Quella di Krystal Hall è una delle storie più drammatiche raccontate in questi anni da Vite al limite-grantennistoscana.it (fonte youtube)Quando si finisce in un tunnel drammatico di sofferenza e ci si rifugia nel cibo compulsivo (in questo caso, ma in generale la cosa vale un po’ per tutte le dipendenze), le conseguenze ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 10 aprile 2023)Hall è stata una delle protagoniste dial, ma la sua esperienza è stata irta di difficoltàalè una trasmissione molto seguita a livello internazionale, e in particolare negli Usa, dove è trasmessa da TLC. Anche in Italia il programma è assai seguito, e a catturare l’interesse del telespettatore è proprio il fatto che dietro c’è un grande insegnamento. Quella diHall è una delle storie piùtiche raccontate in questi anni daal-grantennistoscana.it (fonte youtube)Quando si finisce in un tunneltico die ci si rifugia nel cibo compulsivo (in questo caso, ma in generale la cosa vale un po’ per tutte le dipendenze), le conseguenze ...

