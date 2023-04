Visita lampo | poi il ritorno | chi è andato in ospedale da Berlusconi

(Di lunedì 10 aprile 2023) Una Pasqua tranquilla per Silvio, trascorsa tra consueti controlli medici e qualche: le figlie Marina e Eleonora e l'amico di una vita, Fedele Confalonieri. L'ex premier ricoverato in terapia per una infezione polmonare insorta in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica è stato visto in mattinata, come di consueto, dal suo medico, il professor Alberto Zangrillo, direttore delle Terapie intensive generale e cardiochirurgica dell'San Raffaele di Milano, insieme al collega Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia. Nel pomeriggio di ieri unadella figlia Marina che poi è tornata anche in serata. Presenti in ospdedale anche la figlia Eleonora ma anche Martina Fascina con il padre Orazio Fascina. Nello ...

Pasqua di riposo per Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dalla mattina di mercoledì 5 aprile. Le condizioni del Cavaliere sono in leggero miglioramento

Marina Berlusconi è Fedele Confalieri si sono recati al San Raffaele di Milano per visitare Silvio Berlusconi, ricoverato per un'infezione polonare. La figlia dell'ex premier era stata già nella tarda mattinata. In visita anche l'altra figlia Eleonora e Fedele Confalonieri. Il leader di Forza Italia è sotto costante monitoraggio.