Video l'Eredità 10 aprile 2023: Renato di Palermo

l'Eredità di lunedì 10 aprile 2023. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l'Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Renato di Palermo. Renato attualmente vive a Cascina (Pisa). Al suo secondo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 20.000 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 10.625 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi ...

