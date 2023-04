VIDEO – Benfica-Inter, le due chiavi per la Champions League | L’editoriale del Direttore (Di lunedì 10 aprile 2023) Il VIDEO editoriale del lunedì del Direttore di Inter-News.it, Riccardo Spignesi. L’Inter è attesa dalla prestigiosissima gara di Lisbona contro il Benfica nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Oggi è vigilia ARMI ? Dopo l’ennesimo passo falso in campionato, la Beneamata si rituffa nuovamente in Champions League. Domani la sfida al Benfica nell’andata dei quarti di finale. Al da Luz non si può sbagliare. C’è da inseguire la storia. I nerazzurri dovranno giocare al massimo sfruttando due importanti chiavi: concretezza e concentrazione. Due fattori smarriti nell’ultimo mese e mezzo. Per seguire l’Intero editoriale del Direttore di ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Ileditoriale del lunedì deldi-News.it, Riccardo Spignesi. L’è attesa dalla prestigiosissima gara di Lisbona contro ilnell’andata dei quarti di finale di. Oggi è vigilia ARMI ? Dopo l’ennesimo passo falso in campionato, la Beneamata si rituffa nuovamente in. Domani la sfida alnell’andata dei quarti di finale. Al da Luz non si può sbagliare. C’è da inseguire la storia. I nerazzurri dovranno giocare al massimo sfruttando due importanti: concretezza e concentrazione. Due fattori smarriti nell’ultimo mese e mezzo. Per seguire l’o editoriale deldi ...

