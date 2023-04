Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2023 ore 17:15 (Di lunedì 10 aprile 2023) Viabilità DEL 10 APRILE 2023 ORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO 3 KM DI CODA PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO SULLA A12 Roma TARQUINIA ALL’ALTEZZA SANTA MARINELLA DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE IN DIREZIONE Roma PER TRAFFICO SULLA A1 Roma NAPOLI TRA COLLEFERRO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD, SULLA STESSA DIRAMAZIONE Roma SUD DA TOR VERGATA AL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI ALLA AL GRA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CPAITALE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CAST DI DECIMA E CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA DA FEDERICO DI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023)DEL 10 APRILEORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO 3 KM DI CODA PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO SULLA A12TARQUINIA ALL’ALTEZZA SANTA MARINELLA DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE IN DIREZIONEPER TRAFFICO SULLA A1NAPOLI TRA COLLEFERRO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONESUD, SULLA STESSA DIRAMAZIONESUD DA TOR VERGATA AL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI ALLA AL GRA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CPAITALE CODE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E CAST DI DECIMA E CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA DA FEDERICO DI ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... civico_x : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #RomaTpl auto in sosta vietata in via Aurelia e a via di Villa Betania, la linea di bus 982 devia proseg… - liviofiorillo : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Da domani nuovi lavori di scavo a via dei Fori Imperiali, deviazioni bus - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Da domani nuovi lavori di scavo a via dei Fori Imperiali, deviazioni bus - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Domani e mercoledì, cantiere notturno a via della Lega Lombarda, deviazioni bus - 79_Alessio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #RomaTpl auto in sosta vietata in via Aurelia e a via di Villa Betania, la linea di bus 982 devia proseg… -

Gita di Pasquetta, traffico in città e code ai caselli autostradali Attraverso il sito autostrade per l'Italia è possibile monitorare la situazione della viabilità. ... Traffico rallentato anche alla porta di Napoli Nord, sull'A1 Napoli - Roma, in direzione Nord, dove ... Pasquetta a Maratea: strada chiusa da novembre e - 60% di presenze Nei prossimi giorni a Roma si terrà un incontro tra Merra, il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, e i vertici nazionali di Anas, che sta mettendo a punto il progetto per ripristinare la viabilità ... A Bussolengo è stata inaugurata la nuova rotonda all'incrocio di via Pastrengo, via Roma e via San Isidoro ...per la viabilità e sicuramente avrà ricadute positive sul traffico veicolare di Bussolengo, mettendo in sicurezza un incrocio dove si congiungono le arterie più importanti del paese: via Roma, la ... Attraverso il sito autostrade per l'Italia è possibile monitorare la situazione della. ... Traffico rallentato anche alla porta di Napoli Nord, sull'A1 Napoli -, in direzione Nord, dove ...Nei prossimi giorni asi terrà un incontro tra Merra, il sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli, e i vertici nazionali di Anas, che sta mettendo a punto il progetto per ripristinare la......per lae sicuramente avrà ricadute positive sul traffico veicolare di Bussolengo, mettendo in sicurezza un incrocio dove si congiungono le arterie più importanti del paese: via, la ... Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2023 ore 12:30 ... RomaDailyNews