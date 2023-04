Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2023 ore 11:30 (Di lunedì 10 aprile 2023) Viabilità DEL 10 APRILE ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI FA INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTO LUNEDÌ DI PASQUETTA, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SULLA A1 FIRENZE Roma CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELL’A1 SULLA CASSIA VEIENTANA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI VERSO VITERBO E ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LA RUSTICA E CASILINA ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA INFINE RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A24 Roma TERAMO PER VENTO FORTE TRA IL ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023)DEL 10 APRILE ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI FA INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTO LUNEDÌ DI PASQUETTA, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SULLA A1 FIRENZECODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONENORD TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELL’A1 SULLA CASSIA VEIENTANA SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E CASTEL DE CEVERI VERSO VITERBO E ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI TRA LA RUSTICA E CASILINA ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA INFINE RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A24TERAMO PER VENTO FORTE TRA IL ...

