Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2023 ore 09:45 (Di lunedì 10 aprile 2023) Viabilità DEL 10 APRILE ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLazioNE CONTINUA INFATTI A MANTENERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. VEDIAMO ALLORA LE ALTRE NOTIZIE DELLA CAPITALE OGGI A MEZZOGIORNO, IN PIAZZA SAN PIETRO, IN PROGRAMMA LA RECITA DEL REGINA COELI; LIMITAZIONI ALLA CIRCOLazioNE IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO. IL DETTAGLIO DELLE STRADE INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. VIA DEI FORI IMPERIALI, ANCHE IN QUESTO LUNEDÌ DI PASQUETTA, È ISOLA PEDONALE: DEVIAZIONI DI PERCORSO, DUNQUE, PER LE LINEE BUS 51-75-85-87 E 118. PER QUANTO RIGUARDA LA RETE DEL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023)DEL 10 APRILE ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE CONTINUA INFATTI A MANTENERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. VEDIAMO ALLORA LE ALTRE NOTIZIE DELLA CAPITALE OGGI A MEZZOGIORNO, IN PIAZZA SAN PIETRO, IN PROGRAMMA LA RECITA DEL REGINA COELI; LIMITAZIONI ALLA CIRCONE IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO. IL DETTAGLIO DELLE STRADE INTERESSATE DAI PROVVEDIMENTI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. VIA DEI FORI IMPERIALI, ANCHE IN QUESTO LUNEDÌ DI PASQUETTA, È ISOLA PEDONALE: DEVIAZIONI DI PERCORSO, DUNQUE, PER LE LINEE BUS 51-75-85-87 E 118. PER QUANTO RIGUARDA LA RETE DEL TRASPORTO ...

