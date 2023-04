Viabilità Roma Regione Lazio del 10-04-2023 ore 07:30 (Di lunedì 10 aprile 2023) Viabilità DEL 9 APRILE ORE 19.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio, \SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE Roma NORD SI RALLENTA ALTEZZA SETTEWBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN VIA CASSIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE SULLA STRADA STATALE CASSIA BIS VEIENTANA RALLENTAMENTI TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE Roma PERCORRENDO VIA PRENESTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA GALLICANO NEL Lazio NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI ALTEZZA BORGHESIANA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULQRE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023)DEL 9 APRILE ORE 19.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA, \SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITENINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA PERCORRENDO LA DIRAMAZIONENORD SI RALLENTA ALTEZZA SETTEWBAGNI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN VIA CASSIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE TRIONFALE SULLA STRADA STATALE CASSIA BIS VEIENTANA RALLENTAMENTI TRA LE RUGHE E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONEPERCORRENDO VIA PRENESTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA GALLICANO NELNEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI ALTEZZA BORGHESIANA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULQRE ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ForzaItaliaRM : RT @Ale_Mussolini_: Giornata interamente dedicata a #Roma non solo per scambio di auguri. Mattina a @Roma_XIV e pomeriggio a @MunicipioRoma… - romamobilita : #viabilità #Roma Riaperto al transito viale Bruno Buozzi da viale delle Belle Arti - fi_germania : RT @Ale_Mussolini_: Giornata interamente dedicata a #Roma non solo per scambio di auguri. Mattina a @Roma_XIV e pomeriggio a @MunicipioRoma… - rapisardandrea1 : Le celebrazioni della Via Crucis i Gesù all'interno del X Municipio #Roma #traffico #OstiaLido - CorriereCitta : Pasqua 2023 a Roma, attivata una green zone: strade chiuse e come cambia la viabilità -