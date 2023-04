Verona, cameriere difende una collega e viene pestato dai clienti (Di lunedì 10 aprile 2023) Un cameriere di sala del ristorante Maffei, in centro a Verona, è stato vittima di un pestaggio la sera di martedì 4 aprile mentre serviva ai tavoli. "Scene da far west, nessuno si sarebbe aspettato niente del genere", commenta un collega del 27enne.L'aggressioneE' successo nel centralissimo locale storico di Piazza delle Erbe, uno dei più conosciuti in città: il cameriere è stato prima preso a pugni e poi colpito con un centrotavola che gli è stato lanciato addosso. Ha riportato un vistoso taglio sotto l'occhio destro e un livido all'occhio. Dopo l'aggressione, è stato sottoposto a un'operazione al setto nasale, con anestesia totale. Sarà necessaria una seconda operazione di chirurgia plastica.Denunciata una 26enneLa Polizia ha già chiuso nel frattempo il cerchio attorno agli aggressori: il personale delle Volanti ha ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 aprile 2023) Undi sala del ristorante Maffei, in centro a, è stato vittima di un pestaggio la sera di martedì 4 aprile mentre serviva ai tavoli. "Scene da far west, nessuno si sarebbe aspettato niente del genere", commenta undel 27enne.L'aggressioneE' successo nel centralissimo locale storico di Piazza delle Erbe, uno dei più conosciuti in città: ilè stato prima preso a pugni e poi colpito con un centrotavola che gli è stato lanciato addosso. Ha riportato un vistoso taglio sotto l'occhio destro e un livido all'occhio. Dopo l'aggressione, è stato sottoposto a un'operazione al setto nasale, con anestesia totale. Sarà necessaria una seconda operazione di chirurgia plastica.Denunciata una 26enneLa Polizia ha già chiuso nel frattempo il cerchio attorno agli aggressori: il personale delle Volanti ha ...

