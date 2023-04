Vangelo di oggi 10 Aprile 2023 | Mt 28 | 8-15 | Video commento

(Di lunedì 10 aprile 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 10, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno”. “Anche a noi,, come a queste donne L'articolodi10: Mt 28,8-15proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarAbbaPodcast : Un pensiero al giorno . . . . . . . . #parola #fede #vangelo #daily #spiritualità #liturgia #chiesa #Dio… - LuciaDiMartin18 : RT @chiesadimilano: LA PAROLA OGNI GIORNO ?? Commento al Vangelo «Non mi trattenere» ? Vangelo di Giovanni 20, 11-18 Domenica 9 aprile… - ChantyAndrea : @RimauroChri @Gionath10857107 @GiuseppinaFane1 @GregorioGhinol2 @MattiaCristofa2 #WordOnRapture la chiesa di oggi s… - Arypigliate : che voleva trasmetterci il vangelo, specialmente nella festività di oggi. Siamo noi, nel nostro piccolo, a poter fa… - sabrina_melzo : @AuroraFantin Anche mio figlio è morto un giorno di Pasqua. Io sono credente e il Vangelo di oggi per me è consolaz… -

Dalsecondo Matteo Mt 28,8 - 15 In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro ... Così questo racconto si è divulgato fra i Giudei fino a. Parola del Signore.... Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Maria di Salome (nome riportato solo neldi Marco), ... Anzi, questa festa non è stata subito riconosciuta e resta ancorauna festa di precetto solo in ...Rivedodomenica di Pasqua la mia Affruntata da molto lontano, grazie alle immagini e al ... Secondo quello che ci riporta poi il, Maria fasciata dal suo velo nero per il lutto che vive non ...

Il Papa: in tutti gli esclusi Gesù abbandonato oggi grida e chiede di ... Vatican News - Italiano

Maria Maddalena era innamorata di Gesù. E fu amata da Gesù. In quell'epoca, era molto raro per un ebreo maschio essere celibe, poiché il fatto poteva essere considerato come una trasgressione del prim ...VEDI I VIDEO “Elegia pasquale” , Scene pasquali dal “Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini , …e da “Cavalleria rusticana” di Franco Zeffirelli , Esistere psichicamente” , Andrea Zanzotto legg ...