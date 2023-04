Valorizzazione del Territorio a Pineto diventa meta per cine turismo

Leggi su citypescara

(Di lunedì 10 aprile 2023) A Poco meno di un mese dalla nascita della casa prima casamatografica Abruzzese la BigStoneFilm unica per innovazione e City Branding punta a valorizzare ilmatografico. In effetti “Big Stone Film” è una società dedicata a promuovere ilattraverso ilma, utilizzando le tecniche del City Branding eBranding Reputation per creare un’esperienzamatografica unica. La nostra missione è quella di utilizzare il potere delma per raccontare la città, i suoi luoghi, la sua storia e la sua cultura in modo coinvolgente e creativo. Lavoriamo con i nostri clienti per capire la loro visione e creare un prodotto che rappresenti al meglio il. La nostra esperienza ci consente di offrire servizi completi, dalla ...