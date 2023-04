Vaccino contro il cancro disponibile entro il 2030 (Di lunedì 10 aprile 2023) entro il 2030 sarà disponibile un Vaccino contro il cancro. Ad annunciarlo sono le case farmaceutiche Moderna e Pfizer. Moderna ha annunciato che saranno anche disponibili i vaccini contro le malattie cardiovascolari e autoimmuni. entro il 2030 sarà disponibile il Vaccino contro il cancro Le case farmaceutiche Moderna e Pfizer hanno annunciato che entro il Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 aprile 2023)ilsaràunil. Ad annunciarlo sono le case farmaceutiche Moderna e Pfizer. Moderna ha annunciato che saranno anche disponibili i vaccinile malattie cardiovascolari e autoimmuni.ilsaràililLe case farmaceutiche Moderna e Pfizer hanno annunciato cheil

Entro il 2030 sarà disponibile un vaccino contro il cancro. Ad annunciarlo sono le case farmaceutiche Moderna e Pfizer. Moderna ha annunciato che saranno anche disponibili i vaccini contro le malattie cardiovascolari e autoimmuni.

UNICEF-OMS: in Siria 800.000 bambini da vaccinare contro morbillo e polio nel nord ovest del paese dal terremoto Nel nord ovest della Siria è stata avviata una campagna di vaccinazione.