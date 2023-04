Usare il grafene per rimuovere l’oro in eccesso dagli scarti elettronici (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid I componenti elettronici scartati possono essere una miniera d’oro. I ricercatori hanno sviluppato un nuovo modo efficiente per utilizzare il grafene per recuperare l’oro dai rifiuti elettronici, senza bisogno di altre sostanze chimiche o energia. Al di là dei suoi usi superficiali in gioielleria, l’oro è apprezzato per l’uso in componenti elettronici grazie alla sua elevata conduttività elettrica e facilità di lavorazione. Ma rimuovere questi scarti è un processo spesso laborioso, inefficiente e che richiede sostanze chimiche o calore elevato. Ma sembra che i ricercatori dell’Università di Manchester, della Tsinghua University e dell’Accademia cinese delle scienze abbiano sviluppato un metodo molto più semplice per recuperare ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid I componentiscartati possono essere una miniera d’oro. I ricercatori hanno sviluppato un nuovo modo efficiente per utilizzare ilper recuperaredai rifiuti, senza bisogno di altre sostanze chimiche o energia. Al di là dei suoi usi superficiali in gioielleria,è apprezzato per l’uso in componentigrazie alla sua elevata conduttività elettrica e facilità di lavorazione. Maquestiè un processo spesso laborioso, inefficiente e che richiede sostanze chimiche o calore elevato. Ma sembra che i ricercatori dell’Università di Manchester, della Tsinghua University e dell’Accademia cinese delle scienze abbiano sviluppato un metodo molto più semplice per recuperare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Usare il grafene per rimuovere l'oro in eccesso dagli scarti elettronici - - markovald : @LaBombetta76 Forse vogliono usare gli insetti al grafene disperdendoli sul territorio, per trasmettere in modo wir… -