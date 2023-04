Usa | sparatoria in banca nel Kentucky | molti feriti

(Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – Molte persone sono rimaste ferite in unache si è verificata nella Old National Bank a Louisville, nel. Lo riferisce la polizia locale su Twitter che parla di ”aggressore attivo” e chiede a tutti di non recarsi nella zona interessata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

In un tweet, il governatore del Kentucky Andy Beshear ha affermato che si sta dirigendo verso il luogo della sparatoria. 'Per favore, pregate per tutte le famiglie colpite e per la citta' di Louisville.

È di cinque morti e sei feriti il bilancio della sparatoria in una banca a Louisville, in Kentucky. Lo riferisce la polizia. Anche l'aggressore è stato «neutralizzato», non è chiaro se ucciso o ferito ...Cinque persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta in una banca di Louisville, una cittadina del Kentucky. Ne da notizia la polizia. Tra le vittime ci sarebbe anche l’assalitore. Ignoti i ...