Usa, sparatoria in banca nel Kentucky: molti feriti (Di lunedì 10 aprile 2023) Molte persone sono rimaste ferite in una sparatoria che si è verificata nella Old National Bank a Louisville, nel Kentucky. Lo riferisce la polizia locale su Twitter che parla di ''aggressore attivo'' ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Molte persone sono rimaste ferite in unache si è verificata nella Old National Bank a Louisville, nel. Lo riferisce la polizia locale su Twitter che parla di ''aggressore attivo'' ...

Usa, sparatoria in banca nel Kentucky: ci sono feriti Molte le persone che sono rimaste ferite a causa di una sparatoria che si è verificata nella Old National Bank a Louisville, nel Kentucky. Lo riferisce la polizia locale su Twitter che parla di "aggressore attivo nel blocco 300 di East Main" e chiede a tutti di non recarsi nella zona.