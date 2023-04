Usa, sparatoria in banca nel Kentucky: 5 morti tra cui l'aggressore (Di lunedì 10 aprile 2023) Washington, 10 apr. (Adnkronos) - Almeno cinque persone hanno perso la vita, tra cui l'aggressore, e altre otto sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, nel corso di una sparatoria questa mattina all'Old National Bank a Louisville, nel Kentucky. Lo ha reso noto il vice capo della polizia metropolitana di Louisville, il colonnello Paul Humphrey, spiegando che due agenti sono stati colpiti durante lo scontro a fuoco. Uno dei due feriti gravi è un agente, ha detto Humphrey. L'Fbi sta fornendo assistenza alla polizia di Louisville. Il presidente americano Joe Biden è stato informato della sparatoria, ha reso noto un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. L'uomo che ha sparato nella Old National Bank era un ex impiegato della banca, ha reso noto la polizia riferendo che "l'uomo armato'' che ha perso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Washington, 10 apr. (Adnkronos) - Almeno cinque persone hanno perso la vita, tra cui l', e altre otto sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, nel corso di unaquesta mattina all'Old National Bank a Louisville, nel. Lo ha reso noto il vice capo della polizia metropolitana di Louisville, il colonnello Paul Humphrey, spiegando che due agenti sono stati colpiti durante lo scontro a fuoco. Uno dei due feriti gravi è un agente, ha detto Humphrey. L'Fbi sta fornendo assistenza alla polizia di Louisville. Il presidente americano Joe Biden è stato informato della, ha reso noto un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. L'uomo che ha sparato nella Old National Bank era un ex impiegato della, ha reso noto la polizia riferendo che "l'uomo armato'' che ha perso ...

