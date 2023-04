Usa, Biden “Prevedo di candidarmi nel 2024” (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Prevedo di candidarmi” per le presidenziali del 2024 “ma non sono ancora pronto ad annunciarlo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso del programma “Today” della Nbc durante un evento alla Casa Bianca in occasione della tradizionale caccia all’uovo organizzata nella sua residenza per la Pasqua. “Voglio organizzarne almeno altre tre o quattro, anche cinque o sei” eventi, ha aggiunto Biden.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “di” per le presidenziali del“ma non sono ancora pronto ad annunciarlo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe, nel corso del programma “Today” della Nbc durante un evento alla Casa Bianca in occasione della tradizionale caccia all’uovo organizzata nella sua residenza per la Pasqua. “Voglio organizzarne almeno altre tre o quattro, anche cinque o sei” eventi, ha aggiunto.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

