Usa 2024 | sarà ancora una volta sfida Biden Trump

(Di lunedì 10 aprile 2023) Sul fronte repubblicano l’ex presidente Donaldè da tempo in campo.lui lonte per la Casa Bianca. Sul fronte democratico si profila la discesa in campo di Joe. “Prevedo di candidarmi” per le presidenziali del“ma non sonopronto ad annunciarlo”. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti, Joe, nel corso del programma “Today” della Nbc durante un evento alla Casa Bianca in occasione della tradizionale caccia all’uovo organizzata nella sua residenza per la Pasqua. “Voglio organizzarne almeno altre tre o quattro, anche cinque o sei” eventi, ha aggiunto. Il prossimo anno quindi con molta probabilitàuna riedizione della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoScarsell2 : Biden prevede di candidarsi nel 2024 alle presidenziali Usa,ma”non sono ancora pronto ad annunciarlo”.Lo ha detto i… - Gigi56009863 : Ma ci arriverà al 2024??????? - mummy53690440 : Elezioni Usa, Joe Biden si candida alle presidenziali 2024 - QdSit : Usa, Biden “Prevedo di candidarmi nel 2024” - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'Prevedo di candidarmi' per le presidenziali del 2024 'ma non sono ancora pronto ad annunciarlo'… -

ROMA " "Prevedo di candidarmi" per le presidenziali del"ma non sono ancora pronto ad annunciarlo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso del programma "Today" della Nbc durante un evento alla Casa Bianca in occasione della ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha manifestato la volontà di ricandidarsi alle elezioni del. ''Ho intenzione di candidarmi, ma non siamo ancora pronti ad annunciarlo" ufficialmente, ha detto Biden in un'intervista alla Nbc prima dell'Easter Egg Roll della Casa Bianca.'Prevedo di candidarmi' per le presidenziali del'ma non sono ancora pronto ad annunciarlo'. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe ... La bomba che sconvolge gli: tsunami dopo la fuga ...

Joe Biden: prevedo di candidarmi nel 2024 alle presidenziali Usa TGCOM

Al fianco della First Lady per la Egg Roll, il gioco della 'corsa' delle uova che si svolge a Pasqua, il presidente ha chiosato: "Prevedo di correre (per la Casa Bianca) nel 2024 ma non sono ancora ...«Prevedo di candidarmi» per le presidenziali del 2024 «ma non sono ancora pronto ad annunciarlo». Lo ha detto il presidente ...