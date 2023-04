Usa 2024, Biden: “Ho intenzione di ricandidarmi” (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha manifestato la volontà di ricandidarsi alle elezioni del 2024. ”Ho intenzione di candidarmi, ma non siamo ancora pronti ad annunciarlo” ufficialmente, ha detto Biden in un’intervista alla Nbc prima dell’Easter Egg Roll della Casa Bianca. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joeha manifestato la volontà di ricandidarsi alle elezioni del. ”Hodi candidarmi, ma non siamo ancora pronti ad annunciarlo” ufficialmente, ha dettoin un’intervista alla Nbc prima dell’Easter Egg Roll della Casa Bianca. L'articolo proviene da Italia Sera.

