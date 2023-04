Uomini e Donne, Vittoria Deganello svela come ha reagito la sua famiglia alla gravidanza e all’assenza del padre del bambino (Di lunedì 10 aprile 2023) Lo scorso ottobre Vittoria Deganello aveva annunciato di aspettare un bambino dall’ex Alessandro Murgia. Trovatasi ad affrontare da sola la sua prima gravidanza, l’influencer ha più volte raccontato ai suoi seguaci le difficoltà legate a questo particolare momento della sua vita. Dal canto suo, il calciatore, fratello dell’ex gieffina Nicole Murgia, non si è espresso apertamente in merito alla questione. Di recente Vittoria ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram, che le hanno chiesto come la famiglia ha reagito alla gravidanza e all’assenza del padre del nascituro. Erano amareggiati, sconvolti e tristi per ciò che era successo ma non c’è stato ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 aprile 2023) Lo scorso ottobreaveva annunciato di aspettare undall’ex Alessandro Murgia. Trovatasi ad affrontare da sola la sua prima, l’influencer ha più volte raccontato ai suoi seguaci le difficoltà legate a questo particolare momento della sua vita. Dal canto suo, il calciatore, fratello dell’ex gieffina Nicole Murgia, non si è espresso apertamente in meritoquestione. Di recenteha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram, che le hanno chiestolahadeldel nascituro. Erano amareggiati, sconvolti e tristi per ciò che era successo ma non c’è stato ...

