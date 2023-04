Uomini e Donne, perchè non andrà in onda oggi 10 aprile? (Di lunedì 10 aprile 2023) oggi, come ogni lunedì, avrebbe dovuto ricominciare “Uomini e Donne“…Però non sarà così: come mai? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne in pausa: ecco perché. Cosa lo sostituirà? Cambierà altro? Il dating show di Maria De Filippi su Canale 5 non andrà in onda oggi semplicemente perché è Pasquetta/Lunedì dell’Angelo! Succede tutti gli anni! Questa volta sarà sostituito dalla prima TV del film “Adaline – L’eterna giovinezza” (2015). Di genere drammatico, sentimentale e fantasy, ha come protagonista Blake Lively e l’altro personaggio più importante è interpretato da Harrison Ford. “Uomini e Donne” riprenderà domani, martedì 11 aprile, come di consueto alle 14:45. Sospesi anche le soap turca e spagnola ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 aprile 2023), come ogni lunedì, avrebbe dovuto ricominciare ““…Però non sarà così: come mai? Scopriamolo insieme!in pausa: ecco perché. Cosa lo sostituirà? Cambierà altro? Il dating show di Maria De Filippi su Canale 5 noninsemplicemente perché è Pasquetta/Lunedì dell’Angelo! Succede tutti gli anni! Questa volta sarà sostituito dalla prima TV del film “Adaline – L’eterna giovinezza” (2015). Di genere drammatico, sentimentale e fantasy, ha come protagonista Blake Lively e l’altro personaggio più importante è interpretato da Harrison Ford. “” riprenderà domani, martedì 11, come di consueto alle 14:45. Sospesi anche le soap turca e spagnola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : #9aprile #BuonaPasqua dalle donne e uomini della #Difesa anche oggi al lavoro in Italia e all'estero per la sicurez… - poliziadistato : Festeggiamo oggi 171 anni al vostro #servizio Oltre un secolo e mezzo di storia caratterizzato da passione e dedizi… - MinisteroDifesa : #10aprile. Tanti auguri alla #PoliziadiStato! Con uniformi e mezzi diversi ma insieme, quotidianamente, agli uomin… - PardiRosae : RT @poliziadistato: Festeggiamo oggi 171 anni al vostro #servizio Oltre un secolo e mezzo di storia caratterizzato da passione e dedizione.… - Nello_Musumeci : Un’occasione doverosa per ringraziare questi servitori dello Stato, uomini e donne che rischiano la vita per garant… -