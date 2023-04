Uomini e Donne | nuovo scandalo in vista | due protagonisti si sono messi d’accordo?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo i tanti scandali che di recente hanno travolto– ultimo dei quali le bugie della dama del trono over Desdemona Balzano, che ha mentito a tutti cercando di sfruttare la trasmissione per i suoi tornaconti economici – un altro colpo di scena potrebbe far tremare il programma. Ma stavolta non c’entrano il trono over e i suoi, dame e cavalieri over 40, bensì il trono classico e nello specifico la sua attuale protagonista, la tronista Nicole Santinelli. La quale, secondo i rumors del web e secondo il sagace opinionista Gianni Sperti, potrebbe esserecon uno dei suoi corteggiatori preferiti, Andrea Foriglio.gossip, i dubbi di Gianni Sperti sul trono di Nicole Santinelli Gianni Sperti non ci vede affatto chiaro nel trono di Nicole ...