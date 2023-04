Uomini e Donne | ecco il momento incriminato in cui Andrea Foriglio avrebbe passato un bigliettino a Nicole Santinelli Video

Leggi su isaechia

(Di lunedì 10 aprile 2023) Nei giorni scorsi hanno destato clamore le anticipazioni delle registrazioni delle puntate diche vedremo in onda nei prossimi giorni. Oltre al caso “Armando Incarnato”, a sorprendere i telespettatori più curiosi che amano informarsi su quello che succederà in puntata è stato un gesto che vedrebbe coinvolto il trono Classico. Sembrerebbe infatti che il corteggiatoreabbiaalla tronistaundurante il consuetodel ballo. Stando alle anticipazioni pubblicate qualche giorno fa, lei si sarebbe giustificata dicendo che non era niente di importante. E proprio per questo motivo se ne era dimenticata. Fra l’altro sembrerebbe che ci siano rimasti male anche gli altri ...