Uomini e Donne, Barbara d'Urso e le soap oggi sostituiti: Canale 5 cambia (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel giorno dopo la domenica di Pasqua, cambia la programmazione di Canale 5: oggi Uomini e Donne non va in onda. Essendo festivo, il dating sentimentale ha allungato la pausa fino al giorno di Pasquetta. Domani, martedì 10 aprile 2023, Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda per raccontare le ultime dinamiche del Trono Over e del Trono Classico. Nella fascia occupata dal lunedì al venerdì da Uomini e Donne, la rete ammiraglia del Biscione trasmetterà Adaline - L'Eterna Giovinezza, il film diretto da Lee Toland Krieger con protagonista Blake Lively. Di seguito la trama: Adaline Bowman è miracolosamente rimasta una giovane di 29 anni per quasi otto decenni. Dopo aver conosciuto per caso un benefattore carismatico, Ellis Jones, si accorge di aver ritrovato la gioia ...

