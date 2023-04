Uno "strano gioco" sulle case: l'ultimo scandalo che travolge la famiglia Soumahoro (Di lunedì 10 aprile 2023) La dem Laura Boldrini allora presidente della Camera la premiava come imprenditrice immigrata dell'anno. E le attività della premiata, Marie Therese Mukamitsindo, suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, venivano passate al setaccio dell'Asl e dai Vigili del fuoco, che hanno scoperto violazioni delle norme di sicurezza, in particolare antincendio, negli appartamenti dove l'imprenditrice dell'anno ospitava i migranti attingendo ai fondi pubblici. Era il 2018. Il premio era il Moneygram Awards per chi si era distinto nel creare valore e lavoro. Spuntano dunque altre grane per le cooperative gestite dai familiari dell'onorevole ivoriano, la Kairbu e il Consorzio Aid, ormai sciolte dopo lo scoppio dell'inchiesta che oltre alla suocera di Soumahoro vede coinvolti anche la moglie del deputato eletto con Verdi e Sinistra e passato al Gruppo Misto, Liliane ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) La dem Laura Boldrini allora presidente della Camera la premiava come imprenditrice immigrata dell'anno. E le attività della premiata, Marie Therese Mukamitsindo, suocera del deputato Aboubakar, venivano passate al setaccio dell'Asl e dai Vigili del fuoco, che hanno scoperto violazioni delle norme di sicurezza, in particolare antincendio, negli appartamenti dove l'imprenditrice dell'anno ospitava i migranti attingendo ai fondi pubblici. Era il 2018. Il premio era il Moneygram Awards per chi si era distinto nel creare valore e lavoro. Spuntano dunque altre grane per le cooperative gestite dai familiari dell'onorevole ivoriano, la Kairbu e il Consorzio Aid, ormai sciolte dopo lo scoppio dell'inchiesta che oltre alla suocera divede coinvolti anche la moglie del deputato eletto con Verdi e Sinistra e passato al Gruppo Misto, Liliane ...

