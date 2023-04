Un'isola-Stato di cemento davanti a Rimini, con regole autonome. Indovinate come andò a finire? (Di lunedì 10 aprile 2023) Elio Germano e Matilda De Angelis sono i protagonisti de L’incredibile storia dell’isola delle Rose. Il film – uscito nel 2020 su Netflix e in onda stasera alle 21.00 su Rai 2 – è ispirato a una storia vera, accaduta alla fine degli Anni 60. Diretto da Sydney Sibilia, ha ricevuto 11 candidature ai David di Donatello, ottenendo 3 vittorie: De Angelis come migliore attrice non protagonista, Fabrizio Bentivoglio come migliore attore non protagonista e migliori effetti visivi e speciali, assegnato a Stefano Leoni e Elisabetta Rocca. Elio Germano: da “Io e Napoleone” all’Orso d’argento guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 aprile 2023) Elio Germano e Matilda De Angelis sono i protagonisti de L’incredibile storia dell’delle Rose. Il film – uscito nel 2020 su Netflix e in onda stasera alle 21.00 su Rai 2 – è ispirato a una storia vera, accaduta alla fine degli Anni 60. Diretto da Sydney Sibilia, ha ricevuto 11 candidature ai David di Donatello, ottenendo 3 vittorie: De Angelismigliore attrice non protagonista, Fabrizio Bentivogliomigliore attore non protagonista e migliori effetti visivi e speciali, assegnato a Stefano Leoni e Elisabetta Rocca. Elio Germano: da “Io e Napoleone” all’Orso d’argento guarda le foto ...

