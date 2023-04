Un’insalata così non l’hai mai mangiata, preparala così! (Di lunedì 10 aprile 2023) La bella stagione è iniziata e sulle tavole trionfa l’insalata, meglio se di pomodori, ancor meglio se è invitante. Ma non sempre viene accolta con gli entusiasmi che si meriterebbe. Visto che è una fonte inestimabile di vitamine e sali minerali, è leggera, dietetica, digeribile, ogni volta che la serviamo, dovrebbe essere celebrata con inni di giubilo. Pensate che stiamo esagerando? Ebbene i pomodori regalano vitamina C in quantità, potassio, fosforo, vitamina K e folati. La loro colorazione purpurea è dovuta ad un antiossidante, il licopene, prezioso alleato dell’apparato cardiocircolatorio. Ogni boccone assicura al nostro organismo un pieno di benessere, certo, se evitiamo di esaltarne il sapore ricorrendo a stratagemmi ipercalorici come l’aggiunta di maionese, per renderli meglio accetti! Capita, infatti, che per arricchire un piatto di verdure, si pensi di aggiungere ingredienti ... Leggi su donnaup (Di lunedì 10 aprile 2023) La bella stagione è iniziata e sulle tavole trionfa l’insalata, meglio se di pomodori, ancor meglio se è invitante. Ma non sempre viene accolta con gli entusiasmi che si meriterebbe. Visto che è una fonte inestimabile di vitamine e sali minerali, è leggera, dietetica, digeribile, ogni volta che la serviamo, dovrebbe essere celebrata con inni di giubilo. Pensate che stiamo esagerando? Ebbene i pomodori regalano vitamina C in quantità, potassio, fosforo, vitamina K e folati. La loro colorazione purpurea è dovuta ad un antiossidante, il licopene, prezioso alleato dell’apparato cardiocircolatorio. Ogni boccone assicura al nostro organismo un pieno di benessere, certo, se evitiamo di esaltarne il sapore ricorrendo a stratagemmi ipercalorici come l’aggiunta di maionese, per renderli meglio accetti! Capita, infatti, che per arricchire un piatto di verdure, si pensi di aggiungere ingredienti ...

