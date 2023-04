Una fan si sente male al concerto, Eros Ramazzotti attacca i soccorritori: “Che ca**o fate lì?”. La replica della Croce Rossa | VIDEO (Di lunedì 10 aprile 2023) Una fan si sente male al concerto, Eros Ramazzotti attacca i soccorritori È diventato un caso il concerto di Eros Ramazzotti del 4 aprile scorso a Firenze, durante il quale il cantante ha interrotto la sua esibizione per sincerarsi delle condizioni di una fan che aveva avuto un malore attaccando i soccorritori, volontari della Croce Rossa, ai quali ha esclamato: “Se arrivavate dieci minuti dopo era già morta, ca**o siete in 18 che fate lì?”. Parole che sono state catturate in un VIDEO, ben presto divenuto virale sul web, che ha provocato la reazione della ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 aprile 2023) Una fan sialÈ diventato un caso ildidel 4 aprile scorso a Firenze, durante il quale il cantante ha interrotto la sua esibizione per sincerarsi delle condizioni di una fan che aveva avuto un malorendo i, volontari, ai quali ha esclamato: “Se arrivavate dieci minuti dopo era già morta,siete in 18 chelì?”. Parole che sono state catturate in un, ben presto divenuto virale sul web, che ha provocato la reazione...

