Un neonato è stato lasciato nella culla per la vita del Policlinico di Milano (Di lunedì 10 aprile 2023) Un neonato è stato lasciato nel giorno di Pasqua nella culla per la vita del Policlinico di Milano. Accanto al piccolo una lettera scritta dalla madre: un doloroso e affettuoso addio nella consapevolezze che pur volendogli bene era un gesto per potergli garantire un futuro migliore. La mamma racconta che il bimbo "si chiama Enea, è super sano, tutti gli esami fatti in ospedale sono ok", insieme a parole di grande affetto. Si chiama Enea e pesa circa 2,6 kg, il neonato lasciato il giorno di Pasqua nella culla per la vita del Policlinico di Milano Si tratta di un neonato di circa 2,6 kg di etnia ...

