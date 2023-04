Un giorno da Toro (Di lunedì 10 aprile 2023) 1892: A San Francisco di Cordoba, in Argentina, nasce il primo della dinastia dei fratelli Mosso. Si chiama Francesco, ma per tutti è soltanto Cisco. Curiosità: giocherà centravanti segnando gol a grappoli. Quando un grave infortunio ad un ginocchio gli negherà le sgroppate in attacco si rifugerà in porta, facendo piuttosto bene anche in questo ruolo. Una vita per il Toro, compreso qualche mese da allenatore per l’immediato dopo-Pozzo. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di lunedì 10 aprile 2023) 1892: A San Francisco di Cordoba, in Argentina, nasce il primo della dinastia dei fratelli Mosso. Si chiama Francesco, ma per tutti è soltanto Cisco. Curiosità: giocherà centravanti segnando gol a grappoli. Quando un grave infortunio ad un ginocchio gli negherà le sgroppate in attacco si rifugerà in porta, facendo piuttosto bene anche in questo ruolo. Una vita per il, compreso qualche mese da allenatore per l’immediato dopo-Pozzo. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

