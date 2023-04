"Un fallimento, ditemi una cosa...": il Cav in ospedale, si scatena il fango in tv (Di lunedì 10 aprile 2023) Berlusconi è ricoverato da cinque giorni al San Raffaele e sta combattendo contro le complicanze di una leucemia cronica che ha innescato una polmonite. La situazione nelle ultime ore è in netto miglioramento ma il quadro clinico del Cavaliere come hanno fatto sapere dall'ospedale resta serio dato che l'ex premier si trova ancora nel reparto di terapia intensiva. Ma mentre il Cav sta combattendo la battaglia più dura da qualche parte in tv si pensa a fare bilanci sulla sua carriera politica e parlare di futuro, senza alcune rispetto per le condizioni di salute del leader azzurro. Chiariamo subito che i discorsi sul fruturo di Forza Italia senza il Cav li lasciamo a Massimo Giannini e a La Stampa impegnati già da giorni a tracciare scenari improbabili ignorando i miglioramenti del Cav. Ma a Giannini bisogna aggiungere anche Barbacetto del Fatto che a Omnibus su La7 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Berlusconi è ricoverato da cinque giorni al San Raffaele e sta combattendo contro le complicanze di una leucemia cronica che ha innescato una polmonite. La situazione nelle ultime ore è in netto miglioramento ma il quadro clinico del Cavaliere come hanno fatto sapere dall'resta serio dato che l'ex premier si trova ancora nel reparto di terapia intensiva. Ma mentre il Cav sta combattendo la battaglia più dura da qualche parte in tv si pensa a fare bilanci sulla sua carriera politica e parlare di futuro, senza alcune rispetto per le condizioni di salute del leader azzurro. Chiariamo subito che i discorsi sul fruturo di Forza Italia senza il Cav li lasciamo a Massimo Giannini e a La Stampa impegnati già da giorni a tracciare scenari improbabili ignorando i miglioramenti del Cav. Ma a Giannini bisogna aggiungere anche Barbacetto del Fatto che a Omnibus su La7 ...

La reazione di Zyuganov all'ultimo discorso di Putin (Traduzione in italiano) ... temo che andremo incontro a un altro fallimento. Come militare, è mio dovere avvertire che non ... Ditemi, com'è possibile una cosa simile in condizioni di guerra Se vogliamo commerciare e negoziare, è ...

Gianni Barbacetto, fango in tv su Berlusconi ricoverato: "Un fallimento" Liberoquotidiano.it