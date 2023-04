Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiulioMarini2 : Beh un’Organizzazione Mondiale della Sanità è giusto che esista ma dovrebbe ispirare nel cittadino un senso di fidu… - Frances2035 : #tagadala7 il debito di 90mln la dice lunga sulla correttezza dei partecipanti al partito che agli italiani ricorda… - Melaion : @Adnkronos Bene! Nessuno deve lavorare finché in #Italia non ci sarà una vera democrazia basata sulla dignità di og… - gsava3 : @MedBunker Io ci scherzerei poco. Congresso nazionale dei farmacisti: aula dove si parla di omeopatia strapiena con… - RaffaellaP6 : RT @GiulioMarini2: Beh un’Organizzazione Mondiale della Sanità è giusto che esista ma dovrebbe ispirare nel cittadino un senso di fiducia e… -

'Con stupore leggo l'intervento di Odoardiproposta di pedonalizzare il tratto di via Mazzarino e via Tibullo per farne una rambla pescarese', scrive il, 'guardate, io credo che qui ......popolazione il pericolo di trovarsi in una situazione di disagio economico per un... L'altro, più allarmante, indicatore è quellocondizione di grave deprivazione materiale e sociale, ...Da buone da parroco ho provveduto immediatamente a pagare l'infrazione ricevuta" ha scrittosua pagina social e... Il giorno successivo, don Antonio si è presentato sul sagrato della ...

Un cittadino sulla proposta di pedonalizzare via Tibullo e via Mazzarino: "Dobbiamo sciogliere le auto come neve al sole" IlPescara

Un cittadino, forse stanco per la calda giornata barcolana ... Non contento, si è tolto le scarpe, appoggiando entrambi i piedi (con le calze) sul finestrino dell’auto, facendone dunque “bella mostra” ...Comune e 6Toscana incontrano cittadini per nuova organizzazione servizio rifiuti. Primo appuntamento mercoledì 12 aprile alle 18 a Scarlino Scalo e alle 21 al Puntone ...