Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? La Procura di Napoli sta indagando sulla guerra tra gli ultras e #ADL. L’ipotesi è violenza privata nei confront… - annatrieste : L'equazione ultras = criminali è un errore Le pettorine del Napoli citano i versi di un coro del tifo organizzato Q… - Gazzetta_it : Ultras e violenza, dietro il mito del modello inglese. Un’inchiesta di Pierluigi Spagnolo - KIMBAP_XI : @EmaPartenopeo @Chiariello_CS @gaetanostaglian @pasquale_caos Sono d'accordo. E premesso che la violenza è sempre d… - naptam_10 : RT @julien170905: È giusto condannare la violenza, ma gli ultras sono quelli che seguono la squadra quando noi comodamente siamo sul divano… -

Se il "modello inglese" avesse davvero cancellato laattorno al calcio britannico, non avremmo visto i tifosi del Bristol City e quelli del Reading, due squadre di Championship, la loro Serie B, cercarsi, inseguirsi e menarsi nelle strade di ...Il consolidarsi della capacità delle forze dell'ordine di contrastare laall'interno o in prossimità degli stadi fa si che sempre più spesso gliviolenti si diano appuntamento in ...Il consolidarsi della capacità delle forze dell'ordine di contrastare laall'interno o in prossimità degli stadi fa si che sempre più spesso gliviolenti si diano appuntamento in ...

Violenza ultras, Ferrigni (sociologo): "Il pallone, il calcio, è il pretesto ... Agenpress

Una maxi rissa a colpi di cinghie, spranghe, bottiglie e tavolini: l'ennesimo episodio di violenza ultras, con tre feriti e 38 identificati ...Gli Ultras seppur a distanza si uniscono contro Aurelio De Laurentiis, impegnato nella lotta alla violenza negli stadi.