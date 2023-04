Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Kiev cambia piani militari dopo fuga notizie Usa

(Di lunedì 10 aprile 2023) L’ha dovutore i propria causa dei documenti dell’intelligence Usa pubblicati sui social. Lo riferisce la Cnn, citando una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky. L’emittente americana fa riferimento in particolare a 53 documenti, che sarebbero stati diffusi sul social Discord tra metà febbraio e l’inizio di marzo. Alcuni dei documenti, che i funzionari statunitensi definiscono autentici, evidenziano attività di intelligence condotta dagli Usa anche in relazione ad alleati chiave, tra cui Corea del Sud, Israele e. Altri file documentano la capacità americana di acquisire informazioni relative al ministero della Difesa russo e alla Wagner, la compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin. Le informazioni sono ricavate attraverso comunicazioni intercettate e grazie al ...

Nessuno ha ancora avviato qualsivoglia iniziativa per un cessate il fuoco in coincidenza con la Pasqua Ortodossa (domenica 16 aprile) in Ucraina: lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ...10 apr 08:51 Kiev: respinti 58 attacchi russi nelle24 ore Le forze di Mosca continuano a ... 10 apr 07:52 Media: "Kiev cambia piani militari dopo fuga" L'Ucraina ha modificato alcuni dei ...

Guerra Ucraina Russia Mosca: "No ruolo mediazione Francia, coinvolta nel conflitto". LIVE Sky Tg24

