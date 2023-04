Ultime Notizie – Sondaggi politici | Pd cresce ancora | continua effetto Schlein

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 10 aprile 2023)l’sul Pd che. E’ quanto emerge dalo che Swg ha realizzato per il Tg La7 sulle intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito. La formazione guidata da Giorgia Meloni è al 29,3% e segna -0,4%. Il Partito Democratico di Ellyè al 20,7% con +0,3%. Il M5S di Giuseppe Conte è stabile al 15,1%. Sale la Lega di Matteo Salvini, che passa all’8,8% con +0,4%. Cedono lo 0,1% Azione-Italia Viva (7,7%), Forza Italia sale a 6,5% con +0,3%. Verdi e Sinistra sono al 3,2%, seguiti da +Europa (2,4%), Unione Popolare (1,9%) e Per l’Italia con Paragone (1,9%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione