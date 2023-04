Ultime Notizie – Runner ucciso da orso | la mamma in una lettera | “Lotteremo per rendergli giustizia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 10 aprile 2023) “fino alla fine per rendereal mio Andrea”. Lo scrive in unaFranca Ghirardini, ladi Andrea Papi, il26ennemercoledì scda unsui sentieri del monte Peller, in Trentino. “Volevo dirvi che la mia anima e quella dei miei familiari è devastata da un immenso dolore, non riusciamo a capacitarci e a farcene ragione – scrive nella– Il sapere che Andrea è stato in balia dell’mi devasta. Andrea e Laura sono la nostra ragione di vita e per questo chiedo rispetto. Andrea è nato e vissuto qua, amava la natura e la rispettava, il suo territorio, le sue cime, le sue traversate erano la sua vita. Chiedo a tutte le popolazioni che vivono nei territori di ...