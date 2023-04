Ultime Notizie Roma del 10-04-2023 ore 19:10 (Di lunedì 10 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno completo in Ucraina un apertura Le porte di Mosca continuano a concentrare dell’orazione offensive nella direzione di una regione di Donetsk dove ieri le truppe hanno respinto 58 attacchi durante la giornata Inoltre l’aeronautica militare di chi ha effettuato 6 attacchi nelle aree di concentrazione del personale e delle attrezzature militari russe ieri Mosca 126 Raider II 4 attacchi missilistici andiamo a Marsiglia un quarto corpo è stato estratto dalle macerie dell’edificio frullato Nella notte tra sabato e domenica nessuno di questi è stato ancora identificato lo sostiene in un comunicato la procura Secondo l’ultimo rapporto 4 persone dovrebbero essere ancora sotto le macerie continuiamo a fare di tutto per portare a termine i soccorsi ha proseguito ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno completo in Ucraina un apertura Le porte di Mosca continuano a concentrare dell’orazione offensive nella direzione di una regione di Donetsk dove ieri le truppe hanno respinto 58 attacchi durante la giornata Inoltre l’aeronautica militare di chi ha effettuato 6 attacchi nelle aree di concentrazione del personale e delle attrezzature militari russe ieri Mosca 126 Raider II 4 attacchi missilistici andiamo a Marsiglia un quarto corpo è stato estratto dalle macerie dell’edificio frullato Nella notte tra sabato e domenica nessuno di questi è stato ancora identificato lo sostiene in un comunicato la procura Secondo l’ultimo rapporto 4 persone dovrebbero essere ancora sotto le macerie continuiamo a fare di tutto per portare a termine i soccorsi ha proseguito ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - DiMarzio : #Milan, buone notizie per #Pioli: le ultime dall'allenamento - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news. Raid su Zaporizhzhia e Kherson, diversi civili morti. LIVE - sportli26181512 : Lutto per Ambrosini: l'ex Milan piange la scomparsa della mamma - rapisardandrea1 : Ennesima truffa ai danni di un'anziana di Roma: ladro in azione a San Giovanni -