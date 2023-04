Ultime Notizie Roma del 10-04-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri una per bambini la notte sulla regione di cazzo Anna ma l’allarme è suonato anche in altri sei città la guerra non si ferma in Ucraina dove ieri si è celebrata la domenica delle Palme ortodossa intanto Dipartimento della difesa degli Stati avviato un’indagine per valutare l’impatto della fuga disulla sicurezza nazionale su quella degli alleati dopo che documenti di intelligenze sono finiti su internet e secondo la CNN Che c’entra una fonte vicino al governo Di chi è il presidente ucraino Inizia già modificato alcuni piani militari proprio per ovviare a questo problema secondo poi quanto scrive New York Times la rete di difesa aerea dell’Ucraina rischia di essere sopra ha fatto a meno che non venga presto forzate ripetuti attacchi russi ...