Ultime Notizie Roma del 10-04-2023 ore 13:10 (Di lunedì 10 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l'ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Vitale in studio il presidente ucraino ziletti è convinto che la Russia si stia isolando ancora di più dal mondo e dell'umanità dopo aver colpito una casa da fuori sta comizi di propp nella domenica delle Palme ortodossa e uccidendo nuova figlia lo scrive Look in the riportando estratti del suo videomessaggio serale così che lo Stato terrorista tradurre questa domenica delle Palme così che la Russia si sono ancora di più del mondo dell'umanità precisato in cinque civili sono morti almeno altri 8 sono rimasti feriti in Ucraina nei bombardamenti russi nelle Ultime 24 ore emerge dai rapporti dei governatori delle regioni colpite e ultimo giorno di esercitazioni militari della Cina intorno a te quando Pechino ha spiegato di aver stimolato attacchi contro ...

