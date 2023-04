Ultime Notizie – “Non è escluso che Usa spiino Zelensky”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 10 aprile 2023) ”Non può essere” il fatto che gli Stati Unitiil presidente ucraino Volodymyr, ”come fanno con altri”. Ad affermarlo in conferenza stampa il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sottolineando che “il fatto che gli Stati Uniti abbiano da tempo iniziato a sorvegliare vari capi di Stato, in particolare quelli europei, è emerso ripetutamente. Pertanto, non può essere” chesia sotto sorveglianza americana. Per Peskov è poi difficile immaginare che la Francia possa svolgere un ruolo da mediatore nel conflitto in Ucraina, dal momento che Parigi è indirettamente e direttamente coinvolta nel conflitto dalla parte di Kiev. I portavoce del Cremlino ha commentato così la proposta del presidente cinese Xi Jinping all’omologo francese Emmanuel Macron a svolgere un ruolo di ...