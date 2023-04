Ultime Notizie – Morto a 70 anni Lasse Wellander | storico chitarrista degli Abba

(Di lunedì 10 aprile 2023)a 70. Adi cancro venerdì scorso, logruppo svedese ha dedicato un post su Instagram: “era un caro amico, un ragazzo divertente e un superbo”, hanno scritto in un post, riconoscendo come la sua “genialità musicale” abbia giocato “un ruolo fondamentale nella storia” della band. “Piangiamo la sua morte tragica e prematura e ricordiamo le parole gentili, il senso dell’umorismo, il volto sorridente, la brillantezza musicale dell’uomo che ha svolto un ruolo così fondamentale nella storia”, il messaggio...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - DiMarzio : #Milan, buone notizie per #Pioli: le ultime dall'allenamento - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news. Raid su Zaporizhzhia e Kherson, diversi civili morti. LIVE - rapisardandrea1 : Morto il musicista Lasse Wellander, fu lo storico chitarrista della band svedese degli ABBA - CorriereCitta : Morto Lasse Wellander, era lo storico chitarrista degli ABBA: aveva 70 anni e lottava contro un cancro diffuso -

Tensione alle stelle intorno a Taiwan. Il Giappone ha annunciato di aver mobilitato aerei da combattimento negli ultimi giorni a causa delle imponenti manovre aeree navali cinesi intorno all'isola. Lo ...Per quel che riguarda, invece, le CPU Intel Raptor Lake Refresh, questedovrebbe rimanere legate alla tredicesima generazione. In ogni caso, il lancio dei nuovi processori Meteor Lake è ...... è atteso per questo mese di aprile anche il nuovo decreto invalidità, almeno ciò trapela da. Si tratta di una novità che non dovrebbe interessare particolarmente gli importi delle ...

Guerra Ucraina Russia Mosca: "No ruolo mediazione Francia, coinvolta nel conflitto". LIVE Sky Tg24

con l'aggiunta a mo' di prologo del brano scritto due anni prima da De André 'Si chiamava Gesù' (all'epoca censurato dalla Rai), a monologhi recitati da Marcorè e Rosanna Naddeo in cui quest'ultima ...Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”. E ancora: “Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate”.