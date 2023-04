Ultime Notizie – Migranti, barca in difficoltà: 400 persone a bordo (Di lunedì 10 aprile 2023) La nave Diciotti della Guardia costiera italiana si è mossa in soccorso della imbarcazione in difficoltà, con 400 Migranti a bordo, che si trova nella zona Sar condivisa tra Malta e Italia. Lo fa sapere Alarm Phone che aveva lanciato l’allerta nella giornata di ieri, riferendo che dalla barca avrebbero fatto sapere di aver finito il carburante e che si segnalano onde alte e vento forte. “Le persone a bordo sono in preda al panico e chiedono soccorsi immediati”, scrive su twitter Alarm Phone, auspicando che la nave della Guardia costiera “raggiunga presto la barca in difficoltà!”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 10 aprile 2023) La nave Diciotti della Guardia costiera italiana si è mossa in soccorso della imzione in, con 400, che si trova nella zona Sar condivisa tra Malta e Italia. Lo fa sapere Alarm Phone che aveva lanciato l’allerta nella giornata di ieri, riferendo che dallaavrebbero fatto sapere di aver finito il carburante e che si segnalano onde alte e vento forte. “Lesono in preda al panico e chiedono soccorsi immediati”, scrive su twitter Alarm Phone, auspicando che la nave della Guardia costiera “raggiunga presto lain!”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

