Ultime Notizie – Incidente nell’astigiano | scontro frontale tra auto | morti 4 giovani

E' di quattro morti il tragico bilancio di uno scontro frontale avvenuto ieri sera a Nizza Monferrato nell'astigiano. Nell'Incidente, avvenuto lungo la provinciale 456, sono rimaste coinvolte due auto. A perdere la vita un 23enne di Asti e tre trentenni macedoni residenti nell'astigiano.

